HABER

Aksaray'da sulama göletine giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 20:14 | Son Güncelleme

Aksaray'da sulama göletine giren genç boğuldu

Aksaray'da bir genç sulama göletinde boğuldu.

Muhammet Öztürk (18) arkadaşlarıyla piknik yapmak için Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler köyündeki gölete gitti.

Öztürk ve arkadaşları burada serinlemek için sulama göletine girdi. Kıyıya yakın mesafede yüzen Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları ve gölet çevresinde piknik yapan vatandaşların haber vermesi üzerine gölete gelen Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Öztürk’ün cesedine ulaştı.

Öztürk’ün cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar varAnkara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarıTHY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray boğulma

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.