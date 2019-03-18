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Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Bizans ve Roma dönemine ait bin 200 adet sikke ve 373 adet tarihi obje ele geçirdi.

Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Bizans ve Roma dönemine ait bin 200 adet sikke ve 373 adet tarihi obje ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Operasyon, Minarecik Mahallesi’nde bir eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, isimleri açıklanmayan 2 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi teknik ve fiziksel takibi aldı. Yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, Minarecik Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bin 200 adet sikke, 373 adet tarihi obje ele geçirildi. Yapılan incelemelerde eserlerin Bizans ve Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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