Aksaray’da tarım araçlarının trafiğe çıkışı yasaklandı

Aksaray’da bayram tedbirleri kapsamında trafiği akıcı ve güvenli hale getirmek için İl Emniyet Müdürlüğü bayram süresince tarım araçlarının ana yola çıkışlarını yasakladı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı sürecince yaşanan ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının ardından Aksaray Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı iller arasında olan Aksaray çevre yollarında her türden tarım aracının trafiğe çıkışını 14 Ağustos tarihine kadar yasakladı. Alınan tedbirler kapsamında trafikte tehlike oluşturarak kaza riskini artıran ve trafik akışını önemli ölçüde yavaşlatan traktör, biçerdöver ve diğer tarım araçları Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarına 9 Ağustos 2019 ile 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında akşam ve gündüz vakti trafiğe çıkamayacaklar. Alınan bu karara rağmen trafiğe çıktığı tespit edilen araçlar ve sürücüleri cezalandırılacak.



