Aksaray’da tarım arazilerinde zarar tespiti yapıldı

Aksaray’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası zarar gören tarım arazilerinde Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespitinde bulundu.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, odada görevli ziraat mühendisleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli özellikle yoğun tarım yapılan Eskil ve Sultanhanı ilçeleri ile Akçakent, Taşpınar, İncesu ve Armutlu köylerinde zarar gören hububat ve yonca ekili tarlalarda incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören yerlerde yapılan incelemeler neticesinde 20 bin dekar alanda yüzde 20 ila yüzde 90 oranında zarar meydana geldiği tespit etti.

Köylerde çiftçiler ile bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak çiftçilerle istişarelerde bulunarak tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Koçak, “Üreticilerimizin zararları noktasında borç erteleme konusunu görüşüyoruz. Gerekli tüm çalışmalar ve incelemeler yapılacak. Allah’ın izniyle bu afetten zarar görmeden çıkacağız inşallah. Allah’ım bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.



