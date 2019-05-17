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Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Aksaray’da mevsimlik tarım işçilerinin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 13 kişi yaralandı.Kaza saat 08.30 sularında Aksaray - Konya Karayolunun 22’inci kilometresinde meydana geldi.

Aksaray’da mevsimlik tarım işçilerinin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 13 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.30 sularında Aksaray - Konya Karayolunun 22’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nail K. (43) idaresindeki 63 E 5124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampol devrildi. Minibüsün adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ile minibüste bulunan karısı ve 11 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan ailenin Şanlıurfa’dan Aksaray’a geldiği ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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