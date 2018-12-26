HABER

Aksaray'da TIR devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

AKSARAY'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.  Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Tahsin Mert (23) yönetimindeki 80 FK 196 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Aksaray'da TIR devrildi: 2 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Tahsin Mert (23) yönetimindeki 80 FK 196 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Tahsin Mert ve yanında bulunan Ahmet Can Mert (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen TIR ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Aksaray'da TIR devrildi: 2 yaralı

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonuAtatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Hırsızlar soydukları evlere attıkları imzalarla yakalandıHırsızlar soydukları evlere attıkları imzalarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.