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Aksaray’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 07:31 | Son Güncelleme

Aksaray’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.Kaza, Aksaray - Ağaçören yolunda meydana geldi.

Aksaray’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Aksaray - Ağaçören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye, Ağaçören’de Ankara istikametine seyreden Sümer Akın (27) idaresindeki 06 U 9381 plakalı otomobil, önündeki plakası belirlenemeyen kamyonu solladığı esnada karşıdan gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Sümer Akın olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan kız kardeşi Seher Akın (28) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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