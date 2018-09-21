Aksaray'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 58'inci kilometresinde meydana geldi. Ferman Dursun (49) yönetimindeki 38 UE 471 plakalı otomobil, Faruk Karabey (32) yönetimindeki 23 BH 949 plakalı balık yemi yüklü TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken sürücü Dursun ile otomobildeki Yeter Fidan (52) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ferman Dursun ve Yeter Fidan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Faruk Karabey ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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