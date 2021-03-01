HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da tır şoförlerinin yol kavgasında baba ve oğlu darp edilerek yaralandı

Aksaray’da tır şoförlerinin yol kavgasında baba ve oğlu darp edilerek yaralandı

01.03.2021 00:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da iki tır sürücüsünün yol verme tartışmasının kavgaya dönmesi sonucu tır sürücüsü baba ve yedek şoförlüğünü yapan oğlu darp edilerek yaralandı.Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi.

Aksaray’da iki tır sürücüsünün yol verme tartışmasının kavgaya dönmesi sonucu tır sürücüsü baba ve yedek şoförlüğünü yapan oğlu darp edilerek yaralandı.
Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adana’ya seyreden 34 DRL 663 plakalı tır sürücüsü Seyithan E. (58) ile Ankara’dan Mersin’e giden 33 AEC 032 plakalı tır sürücüsü Necdet Y. (44) yolda yol verme tartışması yaşadı. Aksaray - Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında tırları durdurarak tartışmaya devam eden sürücülerin tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine girdi. Kavgaya tırlarda yedek şoför olarak bulunan Mehmet E. (25) ve Kadir T. (41) de dahil oldu. Kavga sonucu sürücü Seyithan E. ve yedek şoförü olan oğlu Mehmet E. kafa ve kollarından aldıkları darbelerle yaralandı. Olayı fark eden yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olaya karışan sürücü ve yedek şoför Aksaray - Adana Karayolu üzerinde kaçmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Necdet Y. ve Kadir T. Aksaray - Adana Karayolu 16. kilometresinde Bölge Trafik Şubesi ekiplerince yakalanarak Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
CDC, Johnson & Johnson aşısının 18 yaş üstü için kullanılmasını tavsiye ettiCDC, Johnson & Johnson aşısının 18 yaş üstü için kullanılmasını tavsiye etti
Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Eşine 'eve dönmezsen burayı havaya uçuracağım' dedi

Eşine 'eve dönmezsen burayı havaya uçuracağım' dedi

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

CDC, Johnson & Johnson aşısının 18 yaş üstü için kullanılmasını tavsiye etti

CDC, Johnson & Johnson aşısının 18 yaş üstü için kullanılmasını tavsiye etti

İran, AB'nin nükleer anlaşmayla ilgili toplantı önerisini reddetti

İran, AB'nin nükleer anlaşmayla ilgili toplantı önerisini reddetti

Genç kıza taciz iddiası sonrası köy karıştı! Isparta'da büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Cansız bedeni motorundan 1 km uzakta bulunmuştu! Moto kuryenin ölümünde yeni gelişme

Motorlu kuryenin korkunç ölümüyle ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.