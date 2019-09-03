HABER

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Aksaray’da poşet yüklü tırın traktöre arkadan çarpması soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 4.

Aksaray’da poşet yüklü tırın traktöre arkadan çarpması soncu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Mehmet G. idaresindeki 31 F 4979 plakalı tır, önünde seyreden Faik K. (19) yönetimindeki 68 DL 455 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Faik K. ile traktörde bulunan Bayram K. (62) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet G.’nin sollamaya çıktığı sırada kendisini bir aracın sıkıştırdığını ve traktöre çarptığını söylediği iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Başakşehir, 15 futbolcuyu kadrosuna kattı

Başakşehir, 15 futbolcuyu kadrosuna kattı

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.