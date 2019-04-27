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Aksaray'da tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Aksaray'da tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Aksaray'da tırın çarptığı genç yaşamını yitirdi.

Yüksel Coşkun (44) idaresindeki 22 UB 407 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolunun birinci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan'a (16) çarptı.

Tır sürücüsü kaza yerine bir kilometre uzaklıktaki Aksaray Emniyet Müdürlüğü KOM Uygulama noktasında durarak polis ekiplerine "bir şeye çarptığını" söyledi.

Olay yerine giden ekipler, aracın Baylan'a çarptığını ve gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Aksaray ölümlü trafik kzası

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