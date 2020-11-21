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Aksaray’da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

21.11.2020 20:44 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da E-90 karayolunda yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.Kaza, Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Aksaray’da E-90 karayolunda yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatma Yılmaz, Aksaray’dan Karasu Kavşağı istikametine seyreden Şükrü G. (60) idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tırın altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Tır sürücü Şükrü G. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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