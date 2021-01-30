HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da toprak altında esrarengiz gömü paniği

Aksaray’da toprak altında esrarengiz gömü paniği

30.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bir apartmanın bahçesinde gömülü olarak bulunan içi sıvı madde dolu esrarengiz pet su şişeleri AFAD’ı alarma geçirdi.Aksaray’da bir apartmanın bahçesinde gömülü olarak bulunan ve içleri sıvı bir maddeyle dolu olan esrarengiz su şişeleri paniğe neden oldu.

Aksaray’da bir apartmanın bahçesinde gömülü olarak bulunan içi sıvı madde dolu esrarengiz pet su şişeleri AFAD’ı alarma geçirdi.
Aksaray’da bir apartmanın bahçesinde gömülü olarak bulunan ve içleri sıvı bir maddeyle dolu olan esrarengiz su şişeleri paniğe neden oldu. Olay, Paşacık Mahallesi 1678 Sokak’ta bulunan 4 katlı Hacı Mevlüt Soğukpınar Apartmanının bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanının bahçesinde oluşan toprak kabarmasını fark edene apartman sakinlerinden Hacer Bozkurt (61), bahçede ot olmayan ve kabarık olan bölgeden şüphelenerek oğulları İbrahim Bozkurt (30) ve Hasan Bozkurt’a (26) haber verdi. Annelerinin şüphesi üzerine bahçede kürekle kazı yapan ağabey ve kardeş toprağı belli bir süre kazdıktan sonra içerisindeki ne olduğunu bilmedikleri sıvı dolu su şişeleri ile karşılaştı. Şaşkına dönen abi kardeş ilginç olaydan şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Özel kıyafetli KBRN ekipleri kazı yaptı
İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen KBRN ekipleri özel elbiselerini giyerek bahçede inceleme yaparak kazı çalışması başlattı. Ellerinde küreklerle kazı yapan AFAD ve KBRN ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki yaptığı kazı çalışmasında içlerinde sıvı madde dolu olan 10 adet 5 litrelik pet şişe, bir adet 2 buçuk litrelik pet şişe ve içinde kumaş parçası olan bir adet yoğurt kovası buldu. Bulunan ve içlerinde ne olduğu bilinmeyen sıvı dolu şişeler ve kumaş parçası dolu yoğurt kovası KBRN ekiplerince büyük kovalara toplanarak ağzı kapatılıp araca taşındı.
Gömüyü bulan İbrahim Bozkurt, “Sabah işe gitmek için erken kalktık. Annem fark etmiş. Yerde normalde ot vardı, ot olmayınca biz biraderlerle aşağıya indik. Kazdık ve pet şişeler çıktı. Hemen polis ve UMKE’yi aradım. Onlar geldi şimdi bakacaklar” dedi.
Hasan Bozkurt ise “Evimizin bahçesinde 10 tane bidon, 1 tane yoğurt kovası çıktı. AFAD ekipleri geldiler inceleme için aldılar. Tedirginlik içindeyiz” ifadesini kullandı.
Sıvı dolu pet şişeler inceleme yapılması üzere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilirken sıvıların test için Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Sevindiren haber! Bir ilçede daha vakalar sıfırlandıSevindiren haber! Bir ilçede daha vakalar sıfırlandı
47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Afrin'de bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açıklama geldi! Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? 2021 açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açıklama geldi!

Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada

Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada

Kahreden olay! Ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü

Kahreden olay! Ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü

Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu! İçindeki sıvılar laboratuvarda incelenecek

Toprağa gömülü 11 bidon bulundu! Laboratuvarda incelenecek

Düzce Kaynaşlı'da koronavirüs vakaları sıfırlandı

Sevindiren haber! Bir ilçede daha vakalar sıfırlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.