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Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 23:14 | Son Güncelleme

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Aksaray'da, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ahmet Şahin (46) idaresindeki 68 HL 407 plakalı kamyon, Aksaray-Konya Karayolu'nun 67'nci kilometresinde, Adil Biçer (42) yönetimindeki 66 DP 349 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Biçer ile araçta bulunan eşi Sultan (43), kızı Arzu Betül (15) ve oğlu Musab Biçer (3) yaralandı.

Ağır yaralı olan Adil Biçer Eskil İlçe Devlet Hastanesine, diğer 3 yaralı ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Biçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Şahin ise gözaltına alındı.

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Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü

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