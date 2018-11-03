Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Aksaray'da, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Ahmet Şahin (46) idaresindeki 68 HL 407 plakalı kamyon, Aksaray-Konya Karayolu'nun 67'nci kilometresinde, Adil Biçer (42) yönetimindeki 66 DP 349 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Biçer ile araçta bulunan eşi Sultan (43), kızı Arzu Betül (15) ve oğlu Musab Biçer (3) yaralandı.
Ağır yaralı olan Adil Biçer Eskil İlçe Devlet Hastanesine, diğer 3 yaralı ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Biçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Şahin ise gözaltına alındı.
'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti
ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor
Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!
Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...
Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama
AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum