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Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cengiz Yalçın (47) idaresindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Neriman Yalçın (42), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile Eren Yalçın (13) ve Fatma Yalçın (18), 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan ailenin, konvoy eşliğinde Nevşehir'deki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

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1 ölü 3 yaralı Aksaray trafik kazası

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