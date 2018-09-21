Aksaray'da trafik kazası: 2 ölü

Aksaray'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ferman Dursun (49) idaresindeki 38 UE 471 plakalı otomobil, Aksaray-Konya Karayolu'nun 58'inci kilometresinde, Faruk Karabey (32) yönetimindeki 23 BH 949 plakalı balık yemi yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Dursun ile otomobildeki Yeter Fidan (52) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Karabey ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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