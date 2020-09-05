HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı

Aksaray’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 35.

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Sinan C. (57) idaresindeki 34 LY 4958 plakalı otomobil, Aksaray’a 35 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü ve Leyla C. (28), Büşra D. (27), Fatih D. (16), Talha C. (5), Sinan Sait C. (4) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıların ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Cinsel saldırıdan aranıyordu! 3 yıl sonra yakalandıCinsel saldırıdan aranıyordu! 3 yıl sonra yakalandı
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Diğer Haberler
Yüzüne asit atan eski erkek arkadaşını affeden Berfin Özek: Bunu nasıl yapabildim?
Yüzüne asit atan saldırganı affetmişti! 'Bunu nasıl yapabildim?'
Cinsel saldırıdan hükümlü firari, 3 yıl sonra yakalandı
Cinsel saldırıdan aranıyordu! 3 yıl sonra yakalandı
İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm
Otel odasında şüpheli ölüm
Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti
Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti
Hatay Samandağ'da orman yangını! Alevler şehre yaklaştı, aracını alan yola çıktı
Alevler şehre yaklaştı, aracını alan bölgeyi terk ediyor
Sakarya'da 'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme! O anları anlattı
'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.