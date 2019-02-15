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Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:23 | Son Güncelleme

Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Altan (53) idaresindeki 68 ES 055 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yakınlarındaki kavşakta Atilla Baştuğ (25) idaresindeki 38 JF 057 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçta bulunan Bayram Baştuğ (31) yaralandı.

Otomobilde sıkışan Ramazan Altan, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Altan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Aksaray trafik kazası

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