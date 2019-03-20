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Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca trafik polislerinin kıyafetlerine yönelik yapılan değişiklik ile Aksaray’da da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle göreve başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda kıyafetleri değiştirilen trafik polisleri, yeni kıyafetleri ile Aksaray’da görevlerine başladı.

İçişleri Bakanlığınca trafik polislerinin kıyafetlerine yönelik yapılan değişiklik ile Aksaray’da da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda kıyafetleri değiştirilen trafik polisleri, yeni kıyafetleri ile Aksaray’da görevlerine başladı. Yazlık ve kışlık olarak tasarlanan kıyafetlerin açık renk olması ve fosfor oranının arttırılmış olması dikkat çekerken, su geçirmez özelliğe sahip olan kıyafetler trafik polislerini eksi 30 dereceye kadar soğuktan koruyabilecek şekilde tasarlandı. Yeni kıyafetleri ve yeni araç gereçleri Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde inceleyen Aksaray Valisi Ali Mantı, polis motosikletine binerek incelemelerde bulundu. Emniyet Müdürü Ali Karabağ’dan bilgiler alan Vali Mantı, emniyet teşkilatının son yıllarda ciddi bir atağa geçtiğini kaydetti.
Yeni elbiselerin fosfor ve belirginlik açısından son derece güzel bir çalışma olduğunu belirten Vali Mantı, “Özellikle son yıllarda polislerimiz gerek teçhizat, gerekse giyim kuşam yönünde yeni çağın şartlarına uygun bir şekilde giyiniyorlar. Yeni elbiselerimizde gerek fosfor açısından, gerek güvenlik açısından son derece güzel dizayn edilmiş. Böylelikle polislerimiz görev yaparken hem daha belirgin, kamu güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak açısından daha belirgin hale gelecek. Her konuda olduğu gibi polisimiz gerek davranışıyla, gerek giyim ve kuşamıyla kamu güvenini, kamu düzenini sağlama açısından son yıllarda çok hızlı ataklar yapmıştır. Bu elbiselerimizin de gerek renkleri, gerek duruşu son derece güzel. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde

Aksaray’da trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görevde
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