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Aksaray'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Aksaray'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Mehmet Öntaş yönetimindeki 06 KB 4288 plakalı otomobil, Aksaray Ankara kara yolu 40. kilometresinde, Alaybey Atak yönetimindeki 68 UA 557 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Gamze Küçük ve Tuğçe Aslan, ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerlerden çıkarıldı.

Yaralılar Küçük ve Aslan ile sürücüler Öntaş ve Atak, sağlık görevlilerince Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gamze Küçük'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Aksaray trafik kazası

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