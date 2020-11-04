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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 19:19 | Son Güncelleme

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu yapan polis yaptığı operasyonla bir kişiyi uyuşturucu madde ile yakaladı.Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç İlçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu yapan polis yaptığı operasyonla bir kişiyi uyuşturucu madde ile yakaladı.
Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç İlçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. (29) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı bilgisine ulaşan Gülağaç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şahsı ve ikametini takibe aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziksel takip yapan ekipler yeterli delile ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Ömer A. yakalanarak gözaltına alındı. Şansın ikameti ve üzerinde yapılan aramada 230 gram kubar esrar maddesini ele geçirilirken, şahıs Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Gülağaç İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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