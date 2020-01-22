Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 1’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın otomobil ile uyuşturucu ticareti ve taşımacılığı ile uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakasını belirledikleri otomobili takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan NSM ekipleri Ankara kara yolunda operasyon için düğmeye bastı. Otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda otomobil içinde bulunan İ.D., Y.B., A.E. ve B.S. gözaltına alındı. Ardından aynı soruşturma kapsamında kent merkezinde bulunan bir ikamete de operasyon düzenleyen polis ekipleri, kimsenin bulunmadığı evde ve şahısların üzerinde, otomobilde yaptığı aramada bir miktar bir miktar uyuşturucu madde, bir miktar bonzai ve 40 adet uyuşturucu hap ile birlikte bir adet hassas terazi ele geçidi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece serbest kalırken, A.E. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

