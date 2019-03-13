HABER

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Aksaray'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonunda operasyon için harekete geçti.

Savcılık talimatıyla, 5 adrese jandarma destekli operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, Halil Y, Yusuf S, Hüseyin Y, Durmuş O. ve Mahmut D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 595 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyinGünün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin
Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek (2)Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

İstanbul Haliç'te tekne battı!

Haliç'te tekne battı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.