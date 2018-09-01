Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamasın barajı yakınlarında oturan A.U ve M.U'nun baraj kıyısında hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Ekipler, yapılan çalışmaların ardından operasyon için harekete geçti. Operasyonda A.U. VE M.U. gözaltına alınırken, baraj kıyısında ekili vaziyette 150 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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