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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Aksaray’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobile operasyon düzenleyen polis bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul’dan Aksaray’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobile operasyon düzenleyen polis bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Aksaray’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Bu bağlamda 2 şüphelinin ismine ve kullandığı otomobilin bilgilerine ulaşan NSM ekipleri isimleri belirlenen şüphelileri Aksaray’da ve İstanbul’da takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan Aksaray polisi dün gece yarısı plakası önceden belirlenen otomobilin Aksaray’a girmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda otomobil sürücüsü Gökhan S. (33) ve yanında yolcu olarak bulunan Çelebi Y. (54) gözaltına alındı. NSM ekipleri araçta narkotik köpeği ’Bixi’ ile yaptıkları aramada arka koltuğun içine gizlenmiş bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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