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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1660 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1660 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Gökhan S. (33) ve yanındaki Çelebi Y. (54), mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirilip, piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, uyuşturucu hapları Göknar S.'nin getireceğini belirledi. Gökhan S.'nin kullandığı otomobili takibe alan polis, Aksaray kent merkezi girişinde aracı durdurdu. Eğitimli köpekle otomobilde yapılan aramada, farklı noktalarına gizlenmiş 1660 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gökhan S. ve yanındaki Çelebi Y., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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