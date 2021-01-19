Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde 16 şüpheliyi tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 hafta yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede 14 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 14.01 gram metamfetamin maddesi, 74.53 gram sentetik kannabinoid maddesi, 25 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ü. (31) ve B.D. (36) isimli 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



