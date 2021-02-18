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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

18.02.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aksaray’da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, A.A.

Aksaray’da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, A.A. (36), F.Ö. (39) ve H.T.Y. (26) isimli 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheli 3 şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe alan NSM ekipleri yeterli delile ulayarak operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin ikametlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ecstasy hap, 8,75 gram bonzai, 342,03 gram metamfetamin maddesi, 2,90 gram eroin maddesi, 2,38 gram kubar esrar maddesi ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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