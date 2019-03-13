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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Aksaray’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 5 şüphelinin uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fizik takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis ve jandarma ekipleri, Sağlık Köy beldesinde 4, Taşpazar Mahallesi’nde de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Halil Y., Yusuf S., Hüseyin Y., Durmuş O. ve Mahmut D. gözaltına alındı. Evlerde narkotik detektörü köpek ile birlikte geniş çaplı arama yapan ekipler, 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 595 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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