HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

26.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı araştırma ve çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy ve beldelerde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ayrı operasyon düzenledi.

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı araştırma ve çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy ve beldelerde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 60 gram eroin maddesi, 4 adet uyuşturucu hap, 5 gram toz esrar maddesi, 10 gram kubar esrar maddesi, 18 gram metamfetamin, 1 gram skunk maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Koronavirüste mutasyonu zamanında tespit edecek proje hayata geçti

Koronavirüste mutasyonu zamanında tespit edecek proje hayata geçti

Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklaması

Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerden hissedildi! AFAD'dan deprem açıklaması

Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti: Evin önündeki mumu alan kişiye bir notumuz var

Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

Uludağ'daki koronavirüs partisinin cezası belli oldu

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı (Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri)

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.