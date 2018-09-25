HABER

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

AKSARAY'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cüneyt A.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cüneyt A. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3,70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 hassas terazi, bahçede ekili 1 kök kenevir ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultanhanı ilçesinde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin Cüneyt A. olduğunu belirleyip dün operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3,70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 hassas terazi, bahçede ekili 1 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
1 yıllık eşini 6'ncı kattan atarak öldüren kocaya ömür boyu hapis1 yıllık eşini 6'ncı kattan atarak öldüren kocaya ömür boyu hapis
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, KKTC'de teslim olduInterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, KKTC'de teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

L.O.L gizli görev partisi UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi

L.O.L gizli görev partisi UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi

Bu düğün bir başka! Pos cihazıyla takı tahsilatı yaptılar

Bu düğün bir başka! Pos cihazıyla takı tahsilatı yaptılar

Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz

Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz

Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!

Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.