Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cüneyt A. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3,70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 hassas terazi, bahçede ekili 1 kök kenevir ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultanhanı ilçesinde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin Cüneyt A. olduğunu belirleyip dün operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3,70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 hassas terazi, bahçede ekili 1 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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