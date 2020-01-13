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  4. Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 18:53 | Son Güncelleme

Konya’dan Aksaray’a otomobille uyuşturucu sevkıyatı yaparken yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, bir aracın Konya’dan Aksaray’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 68 plakalı otomobili Konya’dan takibe aldı.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Konya’dan Aksaray’a otomobille uyuşturucu sevkıyatı yaparken yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, bir aracın Konya’dan Aksaray’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 68 plakalı otomobili Konya’dan takibe aldı. Otomobilin Aksaray’a girmesi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, otomobili Aksaray

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