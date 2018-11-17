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Aksaray'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 13:18 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Yusuf Ç. (28), Rıdvan Ö. (23), Fatih B. (30), Mustafa C. D. (24) ve Gafur K. (28) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 35 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf Ç. ve Fatih B. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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