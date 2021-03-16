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Aksaray’da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

16.03.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da uyuşturucu ve suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

Uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yapan ve suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslara yönelik Aksaray ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri 24 kişiyi gözaltına altı.

Uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yapan ve suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslara yönelik Aksaray ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri 24 kişiyi gözaltına altı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Aksaray merkezli olarak İstanbul ve Aksaray’ın merkez ilçe ve Ağaçören ilçelerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray genelinde İstanbul bağlantılı olarak uyuşturucu imal edildiği, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve bu kapsamda suç örgütü kurulduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. 3 ay boyunca süren teknik ve fiziksel takipte yeteri delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aksaray ve İstanbul ilinde gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 103 adet av tüfeği kartuşu, 42 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 13 adet afyon sakızı kapsülü, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet flaş bellek, 10 adet cep telefonu ve 10 adet sim kart ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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