Aksaray’da yağma şüphelileri operasyonla yakalandı

Aksaray’da engelli bir vatandaştan para ve cep telefonunu yağmalayarak aldıktan sonra kayıplara karışan 3 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Olay, 6 Ekim 2019 günü saat 12.15 sıralarında Taşpazar Mahallesi 810 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olan F.Ö. (23) sokaktan evine doğru giderken tanımadığı 3 kişi yanına yaklaşarak cebindeki 100 TL ve elindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

İlk olarak güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri onlarca kameranın görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinden 3 şahsın kimliklerini belirleyen polis ekipleri Arif K. (24), Tunahan K. (24) ve Muhammed Ali E. (18) isimli şahısların peşine düştü. Aynı gün kimliklerini belirledikleri şahısların yerlerini de kısa süre içerisinde tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bir ikamete yapılan operasyonda 3 şahısta kıskıvrak yakalandı. Aynı gün olayı aydınlatan polis ekipleri emniyette sorguladığı şahısların Fatih Ö. isimli şahıstan 100 TL para ve bir adet cep telefonunu zorla aldıklarını beyan etmeleri üzerine 3 şüpheliyi Aksaray Adliyesine sevk etti. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahısların yağma ettiği 100 TL para ve cep telefonu ise sahibi F.Ö.’ye teslim edildi.

