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Aksaray’da yakalanan 99 aranan şahıstan 32’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir ay içerisinde 99 aranan şahıs yakalanırken şüphelilerden 32’si çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aksaray’da aranan şahıslar üzerinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir ay içerisinde aranan 99 zanlıyı yakaladı.

Aksaray’da bir ay içerisinde 99 aranan şahıs yakalanırken şüphelilerden 32’si çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray’da aranan şahıslar üzerinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir ay içerisinde aranan 99 zanlıyı yakaladı. Aksaray merkez ve ilçelerinde şüphelilerin teknik ve fiziki takibini yapan polis ekipleri, bir ay içerisinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Gurbet G. (40), hırsızlık suçundan 8 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası ile aranan Soner D. (33), aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Yakup K. (51) başta olmak üzere diğer suçlardan aranan toplam 99 şahıs yakalandı. Yakalanan aranan şüpheliler polisteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 32’si tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

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