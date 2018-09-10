AKSARAY'DA YOL ÇÖKTÜ (1) 

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA
Aksaray Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yolda çökme meydana geldi. Yol Samatya yönünde tamamen trafiğe kapatıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Çöken yol
-Çukurun görüntüsü
-Ekiplerin çalışması
-İş makineleri
-Genel ve detaylar
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