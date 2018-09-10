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Aksaray'da yol çöktü (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:21 | Son Güncelleme

 AKSARAY Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yolda çökme meydana geldi.

Aksaray'da yol çöktü (1) 

Hüseyin COŞKUN - İdris TİFTİKÇİ/İstanbul,(DHA)- AKSARAY Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yolda çökme meydana geldi. Yol Samatya yönünde tamamen trafiğe kapatıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Aksaray'da yol çöktü (1) Aksaray'da yol çöktü (1) Aksaray'da yol çöktü (1) Aksaray'da yol çöktü (1)

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