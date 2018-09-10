Aksaray'da yol çöktü (1) 

Hüseyin COŞKUN - İdris TİFTİKÇİ/İstanbul,(DHA)- AKSARAY Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yolda çökme meydana geldi. Yol Samatya yönünde tamamen trafiğe kapatıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum