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AKSARAY'DA YOL ÇÖKTÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:34 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA Fatih' Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi dev bir çukur oluşturdu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA
Fatih' Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi dev bir çukur oluşturdu. Çöken yol trafiğe kapanırken, iki TIR cadde üzerinde öğleden beri mahsur bekliyor.
Olay, Fatih'in Aksaray Mahallesi'nde bulunan Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Caddede nedeni henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, iddiaya göre kanalizasyon borusunun patlaması sonucu çökme yaşanırken, çöken yolda dev bir çukur oluştu. O esnada cadde üzerinde seyir halinde bulunan iki TIR son anda durarak çukura düşmekten kurtuldu. Geri geri manevra yapma şansı bulunmayan TIRlar caddede mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin saatlerdir süren çalışmaları devam ederken, mahsur kalan TIR'ların sürücüleri de olay yerinde çalışmaları izleyerek, araçlarını çıkarmayı bekliyor.

"SAAT 3'TEN BERİ BEKLİYORUZ, GECE 2-3'E KADAR SÜRECEK DENİYOR"
Caddede mahsur kalan TIR'lardan birinin sürücüsü, Aksaray sokaklarındaki trafik yoğunluğu nedeniyle Küçük Langa Caddesi'ne ulaşmakta zorlandıklarını, caddeye geldiklerinde ise yol çökmesi nedeniyle mahsur kaldıklarını anlattı. Yoldaki çökmenin kanalizasyon hattındaki patlama nedeniyle yaşandığını ifade eden sürücü, öğle saatlerinde başlayan çalışmaların gece 02.00-03.00'a kadar sürebileceğini öğrendiğini söyledi.

Görüntü dökümü:
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- Çöken yoldan görüntüler
- Çökme nedeniyle oluşan çukur
- Belediye ekiplerinin çalışmaları
- Röportaj
- Genel ve detay görüntüler

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