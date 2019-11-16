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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (3)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:27 | Son Güncelleme

 AKSARAY-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yolcu Birsen Karataylı (45) öldü, 45 kişi yaralandı.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (3)- Yeniden

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) - AKSARAY-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yolcu Birsen Karataylı (45) öldü, 45 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aksaray-Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Mersin'e giden Muzaffer İltaş (25) idaresindeki Mersin Vif firmasına ait 33 DK 060 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, bölgedeki yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Birsen Karataylı olay yerinde hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alındı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 9'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, 3 yolcu ilk tedavilerinin ardından komşu illere sevk edildiği öğrenildi.
Otobüs şoförü Muzaffer İltaş’ın da tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (3)- Yeniden

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