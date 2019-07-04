HABER

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 08:19 | Son Güncelleme

  Aksaray’da Cizre’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Aksaray’da Cizre’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 57’inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
--------
-Kaza yerinden görüntüler
-Yaralıların görüntüsü
-yan yatmış otobüsün görüntüsü
-Detay

Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA))

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı! 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!
Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!

Ankara’da son dakika dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde gökyüzü dev balonlarla süslendi

Kapadokya'da gökyüzü böyle süslendi

Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem

Girit Adası depremle sarsıldı!

Tekirdağ'da bir binada yangın

Tekirdağ'da bir binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.