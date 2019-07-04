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Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 08:55 | Son Güncelleme

Aksaray’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Aksaray’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 57’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
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