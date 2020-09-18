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Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 2’si ağır 32 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 32 kişi yaralandı.

Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 32 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale güvenlik ve sağlık ekiplerince tarlada yapıldı.
Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 30. kilometresi Taşpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Adana seferini yapan Mustafa A. (42) yönetimindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 29 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 32 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Acil Afet Durum (AFAD) ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine giderek incelemede bulundu. Polis, 112, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerini koordine eden Vali Aydoğdu, yolda güvenlik önlemi aldırarak çalışmaları yakından takip etti. Vali Aydoğdu, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

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