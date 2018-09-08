Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen Seç firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Aksaray karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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