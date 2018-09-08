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Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 44 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

ÖLENLERDEN BİRİ 7 YAŞINDAKİ AZRA Aksaray'da sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden birinin Azra Karaman (7) olduğu tespit edildi.

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 44 yaralı (2)

ÖLENLERDEN BİRİ 7 YAŞINDAKİ AZRA
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden birinin Azra Karaman (7) olduğu tespit edildi. Diğer 5 cenazenin kimlik tespiti için ailelerin gelmesinin beklendiği öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Dün akşam saat 19.00 da İstanbul'dan hareket ettiği ve Gaziantep'e gittiği öğrenilen otobüsün sürücüsü Mahmut Tuşgul'un direksiyon başında uyuduğu iddia edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tuşgul, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı.Cenazelerden birinin Azra Karaman'a ait olduğu tespit edildi. Diğer 5 cenazenin işlemleri de tamamlanırken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın kesin kimlik tespiti için ailelerin gelmesini beklediği öğrenildi. Bu arada, 44 yaralıdan bazılarının taburcu olduğu, 6 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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