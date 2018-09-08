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Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 06:55 | Son Güncelleme

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.


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