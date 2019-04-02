Aksaray’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Aksaray’da seyir halindeki tırın arkadan çarptığı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan başka bir tıra çarptı. Kazada, kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Y. idaresindeki 21 GS 381 plakalı tır, Aksaray - Adana karayolunda aynı yönde seyreden Yaşar Ç. yönetimindeki 68 DV 935 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet dinlenme tesisinde park halinde bulunan 47 PJ 015 plakalı tıra çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Yaşar Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa D. kabinde sıkıştı. Diğer sürücüler tarafından durum kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kurtarma çalışmasıyla 2 yaralıyı kabinden çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



