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Aksaray’da ziraat odası traktör ve römorklara reflektör taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Aksaray’da ekim ve dikim sezonunun başlamasıyla birlikte Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yaşanabilecek trafik kazalarına önlemek amacıyla traktör ve römorklara reflektör takıldı.Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da ekim ve dikim sezonunun başlamasıyla birlikte Ziraat Odası Başkanlığınca yaşanabilecek trafik kazalarına önlemek amacıyla traktörlere reflektör takıldı.

Aksaray’da ekim ve dikim sezonunun başlamasıyla birlikte Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yaşanabilecek trafik kazalarına önlemek amacıyla traktör ve römorklara reflektör takıldı.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da ekim ve dikim sezonunun başlamasıyla birlikte Ziraat Odası Başkanlığınca yaşanabilecek trafik kazalarına önlemek amacıyla traktörlere reflektör takıldı. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen reflektörler, traktör ve römork sahibi tüm çiftçilere dağıtıldı. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri ile birlikte üreticilerle köylerde bir araya gelerek hem eğitim verildi, hem de reflektörler dağıtılarak traktör ve römorklara katıldı.
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak yaptığı açıklamada, “Bugün Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte Aksaray Ziraat Odası işbirliğiyle traktörlerimize reflektör taktık. Kazaların en aza indirilebilmesi için, üreticilerimizin de kazalara sebebiyet vermemeleri için reflektörler taktık. Ben de buradan üreticilerimizi uyarmak istiyorum. Üreticilerimiz ellerinden geldiği kadar ana yola çıkarken çok dikkatli bir şekilde çıksınlar. 2 römorktan fazla da römork takılmazsa kazaya sebebiyet vermemiş oluruz, kimsenin canına da kıymamış oluruz. Üreticilerimiz üretime ne kadar hassasiyet gösteriyorsa, trafik kazalarının yaşanmaması içi de o kadar hassasiyet gösterdiğine inanıyorum. İnşallah kazasız belasız bir yıl geçiririz” dedi.

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