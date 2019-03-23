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Aksaray’daki akraba kavgasında 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Aksaray’da kuzenler arasında çıkan ve 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı tüfekli kavgada 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 21 Mart tarihinde gece yarısı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89.

Aksaray’da kuzenler arasında çıkan ve 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı tüfekli kavgada 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 21 Mart tarihinde gece yarısı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş ve amca çocukları olan Cihan Y. (47), Çiğdem T. (26), Nazar Y. (15), Cihan Y. (18), Dursun Y., Özcan Y., Ömer Y. ve Sezer Y. arasında husumet yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf da ev ve arabalarındaki tüfekleri alarak karşılıklı ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan Cihan Y., Çiğdem T. ve Nazar Y., aile fertleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Semt Polikliniğine götürüldü. Fatih Semt Polikliniğine götürülen Cihan Y. ve Çiğdem T. ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Nazar Y’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, ev ve arabalarda yapılan aramalarda 3 adet tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi. Emniyette sorgulandıktan sonra bugün hakim karşısına çıkarılan Caner Y. (18), C.Y., Cihan Y. (47) ve Ömür Y. (35) adli kontrol şartı ile serbest kalırken, D.Y. ve Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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