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Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:52 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde Metin Nalbantoğlu, oğlu Murat ile birlikte küçük atölyelerinde ürettiği toprak güveç, testi ve çömlekleri başta ABD olmak üzere Dubai ve Libya'ya gönderiyor.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde Metin Nalbantoğlu, oğlu Murat ile birlikte küçük atölyelerinde ürettiği toprak güveç, testi ve çömlekleri başta ABD olmak üzere Dubai ve Libya'ya gönderiyor. Atölyesini 11 yıl önce kurduğunu belirten Metin Nalbantoğlu, ''Elde yaptığımız için siparişlere yetişemiyoruz. Günde ortalama 150-200 tane ürün yapıyoruz. O da iç piyasaya bile yetmiyor. Ama yapılırsa Dubai’den Libya’dan aşırı derecede talep var. Biz geçen yıl Amerika’ya 5 bin tane ürün gönderdik. Bu yıl tekrar o aracı firma bizden 5 bin tane güveç istedi" dedi. Güzelyurt ilçesinde oturan Metin Nalbantoğlu (51), oğlu Murat Nalbantoğlu'nun başa şehre göç etmemesi için 11 yıl önce halk eğitimi müdürlüğü tarafından açılan çömlekçilik kursuna katıldı. Ardından topraktan güveç, çömlek, testi ve tabak yapmak için küçük bir atölye kurdu. Küçük atölyesi sayesinde dünyaya açılan Nalbantoğlu, şunları söyledi: ''Şu anda güveç, tava, testi, peynir çömleği ve kahve cezvesi ile fincan takımı gibi topraktan kullanabilen her türlü ürünü yapıyoruz. Ürün topraktan yapıldığı içinde insan sağlığını olumsuz etki edecek bir etken yok. Biz elde yaptığımız için siparişlere yetişemiyoruz. Günde ortalama 150 ila 200 tane ürün yapıyoruz. Oda iç piyasaya bile yetmiyor. Dubai’den Libya’dan aşırı derecede talep var. Biz geçen yıl Amerika’ya 5 bin tane ürün gönderdik. Bu yıl tekrar o aracı firma bizden 5 bin tane güveç istedi. Yine Dubai ve Libya'dan aşırı talep var. Atölyemiz küçük olduğu için ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Atölyemiz de aylık ortalama 2500 ile 3 bin kapasitemiz var. Bunun dışına çıkamıyoruz. Hem atölyemiz hem de fırınımız küçük. Daha büyük olsa Arap ülkelerine ve Amerika’ya da yetişiriz. Bizim gibi ilçede birçok kişinin bu işi yapması lazım.'' Gençlere çömlekçilik yapmalarını öneren Nalbantoğlu, ''İnsanoğlu yaşadığı müddetçe bu iş ölmez. Gençler kesinlikle sağda solda iş aramasınlar. Ellerinin altında hazır iş gelsinler yetiştiririz'' dedi. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, kentteki 10 bin yıllık yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında çanak ve çömlek kalıntılarına rastladıklarını belirtti. Doğan, ''Bölgede çanak ve çömlekten yapılan malzemelere rastlanıyor. Güzelyurt ilçesinde de bu işin tarihi oldukça eskidir. Araştırmacılar bölgedeki en eski çanak- çömlek işinin Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yapıldığını ve buradan Kapadokya bölgesine yayıldığını söylüyorlar.” dedi.

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